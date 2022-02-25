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Росія атакувала кораблі з прапорами Румунії та Панами

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 14:26
фото: генштаб

Генштаб зазначив, що Росія підбила бункеровщик під румунським прапором. Тим часом співвласник буксирного оператора P&O Maritime Андрій Ставніцер повідомив, що за попередньою інформацією ракета влучила у судно під прапором Панами.

Джерело: Генштаб та Ставніцер у Facebook

Деталі: У Генштабі повідомили, що бункеровщик "Міленіум Спіріт", прапор Румунія, за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.

Тим часом Ставніцер повідомив, що його компанія P&O Maritime Ukraine вирушила на допомогу.

 

Пряма мова Ставніцера: "На якірній стоянці Південного порту підбито судно Namura Queen, прапор Панама.

Імовірно - ракета. Жертв немає, є один потерпілий. Є ймовірність, що димить машинне відділення – не точна інформація".

Теми: корабліРосіявійна
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