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Россия атаковала корабли с флагами Румынии и Панамы

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 14:26

Генштаб отметил, что Россия подвела бункеровщик под румынским флагом. Между тем совладелец буксирного оператора P&O Maritime Андрей Ставницер сообщил, что по предварительной информации ракета попала в судно под флагом Панамы.

Источник: Генштаб и Ставніцер в Facebook

Детали: В Генштабе сообщили, что бункеровщик "Миллениум Спирит", флаг Румынии, в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем.

Обстоятельства выясняются, связи с судном нет.

Между тем, Ставницер сообщил, что его компания P&O Maritime Ukraine отправилась на помощь.

 

Прямая речь Ставницера: "На якорной стоянке Южного порта подбито судно Namura Queen, флаг Панама.

Вероятно – ракета. Жертв нет, есть один потерпевший. Есть вероятность, что дымящее машинное отделение – не точная информация".

Темы: кораблиРосcиявойна
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