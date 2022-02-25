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У Кремлі кажуть, що Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 13:58
У Кремлі кажуть, що Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
ВОЛОДИМИР ПУТІН ФОТО KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською, повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Деталі: Зазначається, Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.

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За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

Передісторія: Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.

Теми: Путін
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