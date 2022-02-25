У Кремлі кажуть, що Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською, повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Деталі: Зазначається, Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.

За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

Передісторія: Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.