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В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Украиной в Минске

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 13:58
В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Украиной в Минске

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Детали: Отмечается, Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским.

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По словам Пескова, в нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

Предыстория: Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.

Темы: Путин
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