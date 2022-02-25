В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Украиной в Минске
Пятница, 25 февраля 2022, 13:58
Президент России Владимир Путин сообщил, что готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Источник: Песков, которого цитирует РБК
Детали: Отмечается, Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским.
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По словам Пескова, в нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.
Предыстория: Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.