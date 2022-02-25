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В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Украиной в Минске

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 14:58

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Детали: Отмечается, Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинским.

По словам Пескова, в нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

Предыстория: Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.

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Темы: Путин
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