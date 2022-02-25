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ЄС планує заморозити активи Путіна і Лаврова - FT

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:59

Євросоюз готується заморозити активи глави держави-агресора Владіміра Путіна та його міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Така ідея обговорюється у новому пакеті санкцій, який ЄС розглядає у п’ятницю, повідомляє видання Financial Times з посиланням на три джерела, які займаються цим питанням.

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують затвердити ​​пакет санкцій після обіду. Пакет також включатиме рад обмежень проти російських банків і російської промисловості, повідомляють джерела.

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Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно в четвер, і велика кількість з них висловилася за цю ідею.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких  анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

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Теми: ПутінЛавровсанкціїЄС
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