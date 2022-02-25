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ЕС планирует заморозить активы Путина и Лаврова

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 14:59

Евросоюз готовится заморозить активы главы государства-агрессора Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Такая идея обсуждается в новом пакете санкций, который ЕС рассматривает в пятницу, сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, занимающихся этим вопросом.

Министры иностранных дел Евросоюза планируют утвердить пакет санкций после обеда. Пакет также будет включать советы ограничений против российских банков и российской промышленности, сообщают источники.

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В то же время ЕС решил не запрещать въезд Путину и Лаврову, чтобы таким образом подтвердить свою готовность оставить открытыми символические дипломатические возможности.

Этот вопрос обсуждался лидерами Евросоюза поздно вечером в четверг, и многие из них высказались за эту идею.

Президент Владимир Зеленский во второй день войны России против Украины требует от ЕС ввести жесткие санкции, среди которых аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.

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Темы: ПутинЛавровсанкцииЕС
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