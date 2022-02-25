У Чернігові атакували будівлю СБУ і насосну станцію

У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди, будівля горить.

Джерело: Суспільне Чернігів

Деталі: Інформацію виданню підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

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Фото Чернігів оперативний

Також КП "Чернігівводоканал" повідомляє, що чотири снаряди або ракети о 14:15 атакували водонасосну станцію-3. Є пошкодження обладнання та мереж електроживлення.

Наразі насосне обладнання працює. Чергова зміна ВНС виконує свою роботу.

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Також повідомляється, що у мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом, оскільки ворог потрапив в лінію електропередач.

За словами секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако, наразі особливо небезпечно виходити на двір в районах вулиці Рокосовського, 1 Травня та інших вулиць.