Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чернігові атакували будівлю СБУ і насосну станцію

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 15:01

У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди, будівля горить.

Джерело: Суспільне Чернігів

Деталі: Інформацію виданню підтвердили в обласному управлінні ДСНС. 

Реклама:
 
Фото Чернігів оперативний

Також КП "Чернігівводоканал" повідомляє, що чотири снаряди або ракети о 14:15 атакували водонасосну станцію-3. Є пошкодження обладнання та мереж електроживлення.

Наразі насосне обладнання працює. Чергова зміна ВНС виконує свою роботу.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що у мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом, оскільки ворог потрапив в лінію електропередач.

За словами секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако, наразі особливо небезпечно виходити на двір в районах вулиці Рокосовського, 1 Травня та інших вулиць.

Теми: ЧернігівСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: