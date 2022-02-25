В Чернигове атаковали здание СБУ и насосную станцию

В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит.

Источник: Общественное Чернигов

Детали: Информацию изданию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

Фото Чернигов оперативный

Также КП "Черниговводоканал" сообщает, что четыре снаряда или ракеты в 14:15 атаковали водонасосную станцию-3. Имеются повреждения оборудования и сетей электропитания.

В настоящее время насосное оборудование работает. Дежурная смена ВНС выполняет свою работу.

Также сообщается, что в микрорайоне ЗАЗ и улице Летной могут быть перебои со светом, поскольку враг попал в линию электропередач.

По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако, особенно опасно выходить во двор в районах улицы Рокоссовского, 1 Мая и других улиц.