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В Чернигове атаковали здание СБУ и насосную станцию

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 16:01

В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит.

Источник: Общественное Чернигов

Детали: Информацию изданию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

 
Фото Чернигов оперативный

Также КП "Черниговводоканал" сообщает, что четыре снаряда или ракеты в 14:15 атаковали водонасосную станцию-3. Имеются повреждения оборудования и сетей электропитания.

В настоящее время насосное оборудование работает. Дежурная смена ВНС выполняет свою работу.

Также сообщается, что в микрорайоне ЗАЗ и улице Летной могут быть перебои со светом, поскольку враг попал в линию электропередач.

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По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако, особенно опасно выходить во двор в районах улицы Рокоссовского, 1 Мая и других улиц.

Темы: ЧерниговСБУвойна
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