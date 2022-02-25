Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський відвідав посольство РФ через війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 15:31

Папа Римський Франциск пішов до російського посольства у п’ятницю, щоб "виразити свою стурбованість війною", яку РФ веде проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Агентство зазначає, що це надзвичайний жест з боку Папи.

Реклама:

Зазвичай Папи приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол передбачав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав до себе посла.

Для Франциска, глави держави Ватикану, покинути місто-державу та поїхати на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі стало виразом його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну та його готовності особисто звернутись з проханням припинити це.

Представники Ватикану заявили, що не знають про подібну папську ініціативу в минулому.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Ватикану Маттео Бруні підтвердив візит. "Пресслужба Святого Престолу підтверджує, що Папа відвідав посольство Росії при Святому Престолі на Via della Conciliazione, щоб чітко висловити свою стурбованість війною. Він був там трохи більше півгодини".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: Папа РимськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Папа Римський
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: