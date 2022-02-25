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Папа Римський відвідав посольство РФ через війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:31

Папа Римський Франциск пішов до російського посольства у п’ятницю, щоб "виразити свою стурбованість війною", яку РФ веде проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Агентство зазначає, що це надзвичайний жест з боку Папи.

Зазвичай Папи приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол передбачав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав до себе посла.

Для Франциска, глави держави Ватикану, покинути місто-державу та поїхати на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі стало виразом його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну та його готовності особисто звернутись з проханням припинити це.

Представники Ватикану заявили, що не знають про подібну папську ініціативу в минулому.

Речник Ватикану Маттео Бруні підтвердив візит. "Пресслужба Святого Престолу підтверджує, що Папа відвідав посольство Росії при Святому Престолі на Via della Conciliazione, щоб чітко висловити свою стурбованість війною. Він був там трохи більше півгодини".

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Теми: Папа РимськийРосіявійна
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