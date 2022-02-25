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Папа Римский посетил посольство РФ из-за войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 15:31

Папа Римский Франциск пошел в российское посольство в пятницу, чтобы "выразить свою обеспокоенность войной", которую РФ ведет против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Агентство отмечает, что это чрезвычайный жест Папы.

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Обычно Папы принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол предполагал, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла.

Для Франциска, главы государства Ватикана, покинуть город-государство и уехать на небольшое расстояние в российское посольство при Святом Престоле стало выражением его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с просьбой прекратить это.

Представители Ватикана заявили, что не знают о подобной папской инициативе в прошлом.

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Представитель Ватикана Маттео Бруни подтвердил визит. "Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа посетил посольство России при Святом Престоле на Via della Conciliazione, чтобы четко выразить свою обеспокоенность войной. Он был там чуть больше получаса".

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Темы: Папа РимскийРосcиявойна
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