Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що підтримують Україну

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували заяву, що вони стоять пліч-о-пліч з українцями й засуджують російську агресію.

Джерело: заява подружжя на їхньому сайті

Дослівно: "Принц Гаррі й Меган, герцог і герцогиня Сассекські і всі члени фонду "Archewell" стоять пліч-о-пліч з народом України проти цього порушення міжнародного й гуманітарного права, і закликали світову спільноту та лідерів вчинити так само".

Деталі: Подружжя не виконують офіційних обов’язків членів королівської родини, тому не представляють думку всієї королівської родини Великої Британії.