Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що підтримують Україну
П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:33
Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували заяву, що вони стоять пліч-о-пліч з українцями й засуджують російську агресію.
Джерело: заява подружжя на їхньому сайті
Дослівно: "Принц Гаррі й Меган, герцог і герцогиня Сассекські і всі члени фонду "Archewell" стоять пліч-о-пліч з народом України проти цього порушення міжнародного й гуманітарного права, і закликали світову спільноту та лідерів вчинити так само".
Деталі: Подружжя не виконують офіційних обов’язків членів королівської родини, тому не представляють думку всієї королівської родини Великої Британії.
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