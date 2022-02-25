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Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що підтримують Україну

П'ятниця, 25 лютого 2022, 15:33
Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що підтримують Україну
Принц Гаррі й Меган Маркл. Фото: Getty images

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували заяву, що вони стоять пліч-о-пліч з українцями й засуджують російську агресію.

Джерело: заява подружжя на їхньому сайті

Дослівно: "Принц Гаррі й Меган, герцог і герцогиня Сассекські і всі члени фонду "Archewell" стоять пліч-о-пліч з народом України проти цього порушення міжнародного й гуманітарного права, і закликали світову спільноту та лідерів вчинити так само".

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Деталі: Подружжя не виконують офіційних обов’язків членів королівської родини, тому не представляють думку всієї королівської родини Великої Британії.

Теми: РосіявійнаВелика Британія
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