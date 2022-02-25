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Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину

Пятница, 25 февраля 2022, 15:33
Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что поддерживают Украину
принц гарри и меган маркл. фото: getty images

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали заявление, что они стоят бок о бок с украинцами и осуждают российскую агрессию.

Источник: заявление супругов на их сайте

Дословно: "Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские и все члены фонда "Archewell" стоят бок о бок с народом Украины против этого нарушения международного и гуманитарного права, и призвали мировое сообщество и лидеров поступить так же".

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Детали: Супруги не исполняют официальные обязанности членов королевской семьи, поэтому не представляют мнение всей королевской семьи Великобритании.

Темы: РосcиявойнаВеликобритания
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