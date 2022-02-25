Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нові санкції, зброя на підході: Кулеба розповів про коаліцію 73 держав на захист України

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:11
Нові санкції, зброя на підході: Кулеба розповів про коаліцію 73 держав на захист України
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Про це глава МЗС написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив міністр.

Реклама:
Він підкреслив, що світ підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. 

"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - написав глава МЗС.

Він нагадав, що через атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок у п’ятницю Україна збирає докази про скоєння Росією воєнних злочинів, які невідкладно передасть до Гааги.

Також Кулеба нагадав, що Рада Європи рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з організації.

Кулеба повідомив, що невдовзі візьме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, на якому будуть затверджувати санкції.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: Росіясанкціїзброясвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: