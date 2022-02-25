Нові санкції, зброя на підході: Кулеба розповів про коаліцію 73 держав на захист України

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Про це глава МЗС написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що світ підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - написав глава МЗС.

Він нагадав, що через атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок у п’ятницю Україна збирає докази про скоєння Росією воєнних злочинів, які невідкладно передасть до Гааги.

Кулеба повідомив, що невдовзі візьме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, на якому будуть затверджувати санкції.

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