Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новые санкции, оружие на подходе: Кулеба рассказал о коалиции 73 государств в защиту Украины

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 16:11
Новые санкции, оружие на подходе: Кулеба рассказал о коалиции 73 государств в защиту Украины
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в защиту Украины уже сформирована коалиция в составе 73 стран и 9 международных организаций.

Об этом глава МИД написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", - отметил министр.

Реклама:
Он подчеркнул, что мир поддерживает Украину, а международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться.

"Вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. На сегодня уже 73 страны и 9 международных организаций", - написал глава МИД.

Он напомнил, что из-за атак РФ на детский сад и детский дом в пятницу Украина собирает доказательства о совершении Россией военных преступлений, которые безотлагательно передаст Гааге.

Также Кулеба напомнил, что Совет Европы рекомендует применить в отношении России процедуру, ведущую к исключению этого государства из организации.

Кулеба сообщил, что в скором времени примет участие онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза, на котором будут утверждать санкции.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: Росcиясанкцииоружиемир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины
В Севастополе горит десантный корабль класса Ropucha и субмарина Kilo – эксперты OSINT
Дания развернула в аэропорту российского замминистра, ехавшего на конференцию ВОЗ
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: