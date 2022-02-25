Новые санкции, оружие на подходе: Кулеба рассказал о коалиции 73 государств в защиту Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в защиту Украины уже сформирована коалиция в составе 73 стран и 9 международных организаций.

Об этом глава МИД написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", - отметил министр.

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Он подчеркнул, что мир поддерживает Украину, а международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться.

"Вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. На сегодня уже 73 страны и 9 международных организаций", - написал глава МИД.

Он напомнил, что из-за атак РФ на детский сад и детский дом в пятницу Украина собирает доказательства о совершении Россией военных преступлений, которые безотлагательно передаст Гааге.

Также Кулеба напомнил, что Совет Европы рекомендует применить в отношении России процедуру, ведущую к исключению этого государства из организации.

Кулеба сообщил, что в скором времени примет участие онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза, на котором будут утверждать санкции.

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