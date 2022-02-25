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СБУ розповіла про контррозвідувальні заходи: диверсанти, агентура, фейки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 17:44

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні.

Джерело: СБУ

Деталі: Спільно зі Збройними Силами України, представниками територіальної оборони спецслужба виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та інформаційний простір, спростовує фейки.

Зокрема повідомляється, що 25 лютого в Києві СБУ затримала громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому надати не зміг, а при обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримати чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

Триває подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise".

Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб СБУ просить  перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури.

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Теми: війнаСБУ
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