Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ розповіла про контррозвідувальні заходи: диверсанти, агентура, фейки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:44

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні.

Джерело: СБУ

Деталі: Спільно зі Збройними Силами України, представниками територіальної оборони спецслужба виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та інформаційний простір, спростовує фейки.

Реклама:

Зокрема повідомляється, що 25 лютого в Києві СБУ затримала громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому надати не зміг, а при обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримати чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

Триває подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise".

ВІДЕО ДНЯ

Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб СБУ просить  перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури.

Дослівно: "Продовжуємо боротьбу! Захистимо Україну разом!".

Теми: війнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: