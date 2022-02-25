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СБУ рассказала о контрразведывательных мерах: диверсанты, агентура, фейки

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 16:44

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине.

Источник: СБУ

Детали: Совместно с Вооруженными Силами Украины, представителями территориальной обороны спецслужба выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки.

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В частности, сообщается, что 25 февраля в Киеве СБУ задержала гражданина, представлявшегося иностранным журналистом. В то же время, ни одного подтверждения этому предоставить он не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск.

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.

Продолжается дальнейшее обнаружение вражеских агентов, ставящих люминесцентные отметины в разных регионах страны. Установлено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах "Premise".

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Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц СБУ просит проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам.

Дословно: "Продолжаем борьбу! Защитим Украину вместе!"

Темы: войнаСБУ
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