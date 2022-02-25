Україна збирає докази про воєнні злочини Росії для передачі до Гааги

Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, "Європейська правда".

Дослівно: "Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча".

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Згодом заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов надав контакти, куди можна надсилати повідомлення про злочини РФ.

"Агресія РФ супроводжується численними воєнними злочинами щодо мирного населення. Злочинці мають відповісти за кожен. Збираємо докази разом з правозахисниками: Центр прав людини Zmina, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Українська юридична консультаційна група. Надсилайте відому вам інфо на пошту: WarcrimeSOS.UA@gmail.com ", - закликав він.

Що передувало: Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.