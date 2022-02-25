Украина собирает доказательства военных преступлений России для передачи в Гаагу

Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, "Европейская правда".

Дословно: "Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна".

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Позже заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов предоставил контакты, куда можно отправлять сообщения о преступлениях РФ.

"Агрессия РФ сопровождается многочисленными военными преступлениями в отношении мирного населения. Преступники должны ответить за каждое. Собираем доказательства вместе с правозащитниками: Центр прав человека Zmina, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Украинская юридическая консультационная группа. Присылайте известную вам информацию на почту: WarcrimeSOS.UA@gmail.com ", - призвал он.

Предыстория: Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей. Пострадавших в результате обстрелов нет.