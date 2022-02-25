Із Оболонського району Києва евакуювали 12 дітей

12 дітей з центру соціально-психологічної допомоги евакуйовані з Оболонського району Києва.

Джерело: Мінсоцполітики

Деталі: Міністерство повідомило про успішну термінову евакуацію 12 дітей, які перебували у центрі соціально-психологічної реабілітації, розташованому на вулиці Полярній у Києві (Оболонський район).

Дослівно: "Вранці ДСНС повідомила про необхідність в евакуації у зв’язку з безпосередньою близькістю військових дій, які несли загрозу для життя і здоров’я дітей. За зверненням Національної соціальної сервісної служби департамент соціального захисту Київської міської державної адміністрації забезпечив перевезення та розміщення дітей.

Більше деталей: У міністерстві додали, що діти переміщені до іншого центру соціально-психологічної реабілітації в безпечному районі, забезпечені продуктами харчування, питною водою та всім необхідним.

Що передувало: Раніше київська влада закликала мешканців Оболонського району не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій.