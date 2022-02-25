Жителів Оболоні просять не виходити на вулицю: наближаються активні військові дії

Київська влада закликає мешканців Оболонського району не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій.

Джерело: КМДА

Дослівно Департамент муніципальної безпеки: "Будь ласка, будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.

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Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога"".