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Жителів Оболоні просять не виходити на вулицю: наближаються активні військові дії

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:08

Київська влада закликає мешканців Оболонського району не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій.

Джерело: КМДА

Дослівно Департамент муніципальної безпеки: "Будь ласка, будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога"".

Теми: Київвійна
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