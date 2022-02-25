Жителів Оболоні просять не виходити на вулицю: наближаються активні військові дії
П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:08
Київська влада закликає мешканців Оболонського району не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій.
Джерело: КМДА
Дослівно Департамент муніципальної безпеки: "Будь ласка, будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.
Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога"".