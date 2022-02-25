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Из Оболонского района Киева эвакуировали 12 детей

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 17:42

12 детей из центра социально-психологической помощи эвакуированы из Оболонского района Киева.

Источник: Минсоцполитики

Детали: Министерство сообщило об успешной срочной эвакуации 12 детей, находившихся в центре социально-психологической реабилитации, расположенном на улице Полярной в Киеве (Оболонский район).

Дословно: "Утром ГСЧС сообщила о необходимости эвакуации в связи с непосредственной близостью военных действий, которые несли угрозу для жизни и здоровья детей. По обращению Национальной социальной сервисной службы, департамент социальной защиты Киевской городской государственной администрации обеспечил перевозку и размещение детей".

Больше деталей: В министерстве добавили, что дети перемещены в другой центр социально-психологической реабилитации в безопасном районе, снабжены продуктами питания, питьевой водой и всем необходимым.

Что предшествовало: Ранее киевские власти призвали жителей Оболонского района не выходить на улицу в связи с приближением активных военных действий.

Темы: Киевдетивойна
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