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Київ: влада просить перевірити, чи немає на дахах міток

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:18

Київська влада просить мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, терміново перевірити дахи на наявність міток.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити".

Що передувало: Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Теми: Київвійна
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