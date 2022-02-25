Київ: влада просить перевірити, чи немає на дахах міток

Київська влада просить мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, терміново перевірити дахи на наявність міток.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

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У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити".

Що передувало: Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.