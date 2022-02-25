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Киев: власти просят проверить, нет ли на крышах меток

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 17:18
Киев: власти просят проверить, нет ли на крышах меток

Киевские власти просят жителей многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, срочно проверить крыши на наличие меток.

Источник: КГГА

Дословно: "Городские власти обращаются к жильцам многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.

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В случае если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-то накрыть".

Что предшествовало: Ранее правоохранители призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.

Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

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Темы: Киеввойна
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