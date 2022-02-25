Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах – офіційно

Комітет міністрів Ради Європи у п’ятницю вирішив призупинити право Російської федерації бути представленою у двох органах РЄ – у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.

Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ, пише "Європейська правда".

Підкреслюється, що це рішення ухвалене через агресію Росії проти України.

"Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів ухвалив припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну", - йдеться у повідомленні.

Комітет міністрів підкреслює, що це рішення не є рівнозначним виключенню РФ. Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання РФ, у тому числі за Європейською конвенцією з прав людини. Це означає також зобов’язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

"Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини щодо Російської Федерації, також залишається членом Суду, а заяви, подані проти Російської Федерації, продовжуватимуть розглядатися та вирішуватись Судом", - йдеться у повідомленні.

Рада Європи "лишає відкритими канали комунікації з РФ".

Утім, Росія неодноразово попереджала, що у разі накладання на неї будь-яких санкцій вона сама вийде зі складу Ради Європи.

Як повідомляла удень "Європейська правда", в РЄ зібрався консенсус щодо припинення її членства. Це визнав один з ключових захисників Росії у організації, президент ПАРЄ Тіні Кокс.

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