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Совет Европы приостановил членство РФ в двух органах – официально

Пятница, 25 февраля 2022, 18:20

Комитет министров Совета Европы в пятницу решил приостановить право Российской Федерации быть представленной в двух органах СЕ – в самом Комитете министров и в ПАСЕ.

Об этом решении официально сообщила пресс-служба СЕ.

Подчеркивается, что это решение принято из-за агрессии России против Украины.

"В соответствии с уставом Совета Европы, Комитет министров утвердил прекращение права РФ на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, с немедленным вступлением в силу этого решения, в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", - говорится в сообщении.

Комитет министров подчеркивает, что это решение не равнозначно исключению РФ. Россия юридически остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, что сохраняет обязательства РФ, в том числе по Европейской конвенции по правам человека. Это означает также обязательство РФ выполнять решения ЕСПЧ.

"Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а заявления, поданные против Российской Федерации, будут продолжать рассматриваться и решаться Судом", - говорится в сообщении.

Совет Европы "оставляет открытыми каналы коммуникации с РФ".

Впрочем, Россия неоднократно предупреждала, что в случае наложения на нее каких-либо санкций она сама выйдет из состава Совета Европы.

Как сообщала днем ​​"Европейская правда", в СЕ собрался консенсус по поводу прекращения ее членства. Это признал один из ключевых защитников России в организации, президент ПАСЕ Тини Кокс.

Подробно о намерениях Запада по наказанию России читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

Темы: ЕвропаРосcия
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