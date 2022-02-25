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Ізоляція РФ продовжується: її не пустять на Євробачення

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:35
eurovision.tv

Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році.

Джерело: сайт Євробачення

Деталі: У відомстві зазначили, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, участь РФ у Євробаченні завдасть шкоди конкурсу.

Перед рішенням були широкі консультації.

Дослівно: "Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені".

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Теми: Євробачення
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