Ізоляція РФ продовжується: її не пустять на Євробачення
П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:35
Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році.
Джерело: сайт Євробачення
Деталі: У відомстві зазначили, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, участь РФ у Євробаченні завдасть шкоди конкурсу.
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Перед рішенням були широкі консультації.
Дослівно: "Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені".