Изоляция РФ продолжается: ее не пустят на Евровидение
Пятница, 25 февраля 2022, 17:35
Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни Евровидение в 2022 году.
Источник: сайт Евровидения
Детали: В ведомстве отметили, что в связи с нападением России на Украину, участие РФ на Евровидении нанесет ущерб конкурсу.
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Перед решением были "широкие консультации".
Дословно: "Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене".
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