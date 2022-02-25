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Изоляция РФ продолжается: ее не пустят на Евровидение

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 17:35
Изоляция РФ продолжается: ее не пустят на Евровидение
eurovision.tv

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни Евровидение в 2022 году.

Источник: сайт Евровидения          

Детали: В ведомстве отметили, что в связи с нападением России на Украину, участие РФ на Евровидении нанесет ущерб конкурсу.

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Перед решением были "широкие консультации".

Дословно: "Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене".

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Темы: Евровидение
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