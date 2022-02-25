Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:53

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Європейського Союзу, прийнятого проти Росії після нападу на Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Фінансовим посередникам пропонується негайно заблокувати відповідні активи та повідомити про такі ділові відносини (державний орган) SECO відповідно до положень постанови", — йдеться у заяві Швейцарського органу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA).

Реклама:

Уряд раніше вніс поправки до свого списку спостереження, включивши до нього 363 особи та чотири компанії, які ЄС вніс до свого списку санкцій цього тижня, щоб покарати Москву.

FINMA не уточнила скільки грошей буде заморожено. За даними Національного банку Швейцарії, 2020 року росіяни тримали у Швейцарії майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,21 млрд доларів).

"Для Кабінету міністрів ясно, що Швейцарія безпосередньо вживатиме всіх заходів ЄС щодо осіб та груп. Наприклад, цим особам більше не дозволено в'їзд до Швейцарії", - заявив міністр економіки Гі Пармелін.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейський Союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без пресконференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїбанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Швейцарія
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Зсув ґрунту на сході Швейцарії зруйнував будинки, через нові ризики евакуюють сотню людей
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: