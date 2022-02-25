Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:53

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Європейського Союзу, прийнятого проти Росії після нападу на Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Фінансовим посередникам пропонується негайно заблокувати відповідні активи та повідомити про такі ділові відносини (державний орган) SECO відповідно до положень постанови", — йдеться у заяві Швейцарського органу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA).

Уряд раніше вніс поправки до свого списку спостереження, включивши до нього 363 особи та чотири компанії, які ЄС вніс до свого списку санкцій цього тижня, щоб покарати Москву.

FINMA не уточнила скільки грошей буде заморожено. За даними Національного банку Швейцарії, 2020 року росіяни тримали у Швейцарії майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,21 млрд доларів).

"Для Кабінету міністрів ясно, що Швейцарія безпосередньо вживатиме всіх заходів ЄС щодо осіб та груп. Наприклад, цим особам більше не дозволено в'їзд до Швейцарії", - заявив міністр економіки Гі Пармелін.

Нагадаємо, Європейський Союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без пресконференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїбанки
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії

відеоВійська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Українська та російська сторони зустрінуться в районі річки Прип'ять

Медведчук втік

Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить
Понад 2 тисячі українців тримали гроші у найбільшому швейцарському банку
Ахметов вилетів з України, але обіцяє повернутися при загрозі
Останні новини
19:37
Легендарний "Привид Києва" збив вже 10 ворожих літаків
19:23
ЄС вводить санкції проти Білорусі: зупиняє імпорт пального та не продаватиме технології
19:22
МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях
19:20
відео“Куди ви лізете?! Це злочин перед людством!”: Міхалок емоційно звернувся до білорусів
19:15
Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності
19:14
Окупанти у Криму збирають чоловіків на війну з Україною – Кримська платформа 
19:13
Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення
19:12
У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik
19:11
ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні
19:09
інфографіка70% українців упевнені в перемозі України, 91% підтримують Зеленського
Усі новини...