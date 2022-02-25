Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Європейського Союзу, прийнятого проти Росії після нападу на Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Фінансовим посередникам пропонується негайно заблокувати відповідні активи та повідомити про такі ділові відносини (державний орган) SECO відповідно до положень постанови", — йдеться у заяві Швейцарського органу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA).

Уряд раніше вніс поправки до свого списку спостереження, включивши до нього 363 особи та чотири компанії, які ЄС вніс до свого списку санкцій цього тижня, щоб покарати Москву.

FINMA не уточнила скільки грошей буде заморожено. За даними Національного банку Швейцарії, 2020 року росіяни тримали у Швейцарії майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,21 млрд доларів).

"Для Кабінету міністрів ясно, що Швейцарія безпосередньо вживатиме всіх заходів ЄС щодо осіб та груп. Наприклад, цим особам більше не дозволено в'їзд до Швейцарії", - заявив міністр економіки Гі Пармелін.

Нагадаємо, Європейський Союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без пресконференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.