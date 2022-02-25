Швейцария заморозила банковские счета россиян из санкционного списка ЕС

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в санкционный список Европейского Союза, принятый против России после нападения на Украину.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Финансовым посредникам предлагается немедленно заблокировать соответствующие активы и сообщить о таких деловых отношениях (государственному органу) SECO в соответствии с положениями постановления", — говорится на сайте Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

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Правительство ранее внесло поправки в свой список наблюдения, включив в него 363 человека и четыре компании, которые ЕС внес в свой санкционный список на этой неделе, чтобы наказать Москву.

FINMA не уточнила, сколько денег будет заморожено. По данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году россияне держали в Швейцарии почти 10,4 млрд швейцарских франков (11,21 млрд долларов).

"Для Кабинета министров ясно, что Швейцария будет напрямую принимать все меры ЕС в отношении лиц и групп. Например, этим лицам больше не разрешен въезд в Швейцарию", — заявил министр экономики Ги Пармелин.

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Напомним, Европейский Союз на прошедшем без пресс-конференции и без обнародования деталей заседании минувшей ночью согласовал мощный санкционный пакет.

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