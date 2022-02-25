Голова Сумщини: Захисники і влада у місті, ніхто ворогу не здався, не вірте фейкам

Захисники залишаються у Сумах, ніхто ворогу не здався, але на території області шириться багато фейків.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook

Пряма мова Живицького: "Офіційна інформація по теробороні у Сумах! Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки! Суми та інші районні центри області під нашим контролем! Влада на місцях".

Деталі: Голова області також розвіяв низку фейків:

відео з жінкою з тероборони – фейк! Влада контролює їх забезпечення.

заклики до здачі та інформація про те, що міста в області "здали" і влада втекла – фейк!

ми не вступали у жодні перемовини з ворогом!

Живицький також додав, що поки люди ховались у церквах від обстрілів, священослужителі УПЦ (МП) наприклад в церкві на Троїцькій (і в нас є інформація, що подібне відбувалося по всій області) дезінформували наших людей – говорили, що Сумщина здалася ворогу.

Голова області наголосив, що це ФЕЙК і закликав людей довіряти лише офіційним джерелам інформації.