Голова Сумщини: Захисники і влада у місті, ніхто ворогу не здався, не вірте фейкам
Захисники залишаються у Сумах, ніхто ворогу не здався, але на території області шириться багато фейків.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook
Пряма мова Живицького: "Офіційна інформація по теробороні у Сумах! Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки! Суми та інші районні центри області під нашим контролем! Влада на місцях".
Деталі: Голова області також розвіяв низку фейків:
- відео з жінкою з тероборони – фейк! Влада контролює їх забезпечення.
- заклики до здачі та інформація про те, що міста в області "здали" і влада втекла – фейк!
- ми не вступали у жодні перемовини з ворогом!
Живицький також додав, що поки люди ховались у церквах від обстрілів, священослужителі УПЦ (МП) наприклад в церкві на Троїцькій (і в нас є інформація, що подібне відбувалося по всій області) дезінформували наших людей – говорили, що Сумщина здалася ворогу.
Голова області наголосив, що це ФЕЙК і закликав людей довіряти лише офіційним джерелам інформації.