Глава Сумщины: Защитники и власть в городе, никто врагу не сдался, не верьте фейкам
Защитники остаются в Сумах, никто врагу не сдался, но на территории области распространяется много фейков.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook
Прямая речь Живицкого: "Официальная информация по терробороне в Сумах! Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки! Сумы и другие районные центры под нашим контролем! Власть на местах".
Детали: Глава области также развеял ряд фейков:
- видео с женщиной из терробороны – фейк! Власть контролирует их обеспечение.
- призывы к сдаче и информация о том, что города в области "сдали" и власть сбежала – фейк!
- мы не вступали ни в какие переговоры с врагом!
Живицкий также добавил, что пока люди прятались в церквях от обстрелов, священнослужители УПЦ (МП), например, в церкви на Троицкой (и у нас есть информация, что подобное происходило по всей области) дезинформировали наших людей – говорили, что Сумщина сдалась врагу.
Глава области подчеркнул, что это ФЭЙК и призвал людей доверять только официальным источникам информации.