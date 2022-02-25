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Глава Сумщины: Защитники и власть в городе, никто врагу не сдался, не верьте фейкам

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 19:11
Глава Сумщины: Защитники и власть в городе, никто врагу не сдался, не верьте фейкам
Дмитрий Живицкий. Фото с ФБ

Защитники остаются в Сумах, никто врагу не сдался, но на территории области распространяется много фейков.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Официальная информация по терробороне в Сумах! Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки! Сумы и другие районные центры под нашим контролем! Власть на местах".

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Детали: Глава области также развеял ряд фейков:

  • видео с женщиной из терробороны – фейк! Власть контролирует их обеспечение.
  • призывы к сдаче и информация о том, что города в области "сдали" и власть сбежала – фейк!
  • мы не вступали ни в какие переговоры с врагом!

Живицкий также добавил, что пока люди прятались в церквях от обстрелов, священнослужители УПЦ (МП), например, в церкви на Троицкой (и у нас есть информация, что подобное происходило по всей области) дезинформировали наших людей – говорили, что Сумщина сдалась врагу.

Глава области подчеркнул, что это ФЭЙК и призвал людей доверять только официальным источникам информации.

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Темы: Сумская областьвойна
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