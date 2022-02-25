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Британія вводить санкції проти Путіна й Лаврова

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:40
Британія вводить санкції проти Путіна й Лаврова
Лавров і Путін, фото getty images

Велика Британія незабаром введе санкції проти президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Прессекретар офісу глави уряду повідомила, що під час телефонної розмови з лідерами НАТО в п'ятницю Джонсон попередив, що Путін "бере участь у реваншистській місії, щоб змінити порядок після холодної війни" і що його "амбіції можуть не зупинитися на цьому, і що це була євроатлантична криза з глобальними наслідками".

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У заяві також згадується міжнародна платіжна мережа SWIFT, від якої Україна закликає відключити Росію.

"Прем'єр-міністр закликав лідерів негайно вжити заходів щодо SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму", - йдеться в повідомленні.

Це є доповненням до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила 24 лютого, згідно з яким, серед інших заходів, великі російські банки будуть виключені з фінансової системи Великобританії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких  анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: санкціїПутін
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