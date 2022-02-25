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Британия вводит санкции против Путина и Лаврова

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 20:40
Лавров и Путин, фото getty images

Великобритания вскоре введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь офиса главы правительства сообщила, что во время телефонного разговора с лидерами НАТО в пятницу Джонсон предупредил, что Путин "участвует в реваншистской миссии, чтобы изменить порядок после холодной войны" и что его "амбиции могут не остановиться на этом, и что это евроатлантический кризис с глобальными последствиями".

В заявлении также упоминается международная платежная сеть SWIFT, от которой Украина призывает отключить Россию.

"Премьер-министр призвал лидеров немедленно принять меры по SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму", - говорится в сообщении.

Это дополнение к пакету санкций, который Великобритания объявила 24 февраля, согласно которому, среди других мер, крупные российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

Ранее Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: санкцииПутин
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