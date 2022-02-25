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Кличко: Ситуація для Києва загрозлива, ніч буде дуже складною

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 19:43

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про загрозливу ситуацію для Києва і закликав киян знешкоджувати мітки ворога на будівлях та вулицях. 

Джерело: звернення Кличка

Пряма мова: "Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, особливо під ранок, буде дуже складною. Російські війська – впритул до столиці. Військові і правоохоронці знешкоджують у місті диверсійні групи". 

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Деталі: У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, встановлюють блоки на мостах і на в’їздах, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці. Влада робить це для захисту Києва.

"Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва", – сказав мер.

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Пряма мова: "Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, то одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога. 

Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток".

Деталі: Кличко наголосив, що лікарні Києва працюють у режимі військового часу: приймають пацієнтів із екстреними випадками і тих, кого привезла швидка.

Із 26 лютого Київський міський центр крові працює цілодобово: до 18:00 фахівці приймають кров, а вночі переробляють її на компоненти.

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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