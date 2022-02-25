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Кличко: Ситуация для Киева угрожающая, ночь будет очень сложной

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 19:43

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации для Киева и призвал киевлян обезвреживать метки врага на зданиях и улицах.

Источник: обращение Кличко

Прямая речь: "Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, особенно под утро, будет очень сложной. Российские войска – вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы".

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Детали: В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их охраняют военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, устанавливают блоки на мостах и ​​на въездах, перекрывающих движение возле стратегических объектов в столице. Власти делают это для защиты Киева.

"Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", – сказал мэр.

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Прямая речь: "Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, то сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами окрашивайте или засыпайте землей. Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня противника.

Жителей многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, просим срочно проверить крыши на наличие меток".

Детали: Кличко подчеркнул, что больницы Киева работают в режиме военного времени: принимают пациентов с экстренными случаями и тех, кого привезла скорая.

С 26 февраля Киевский городской центр крови работает круглосуточно: до 18:00 специалисты принимают кровь, нНочью же перерабатывают ее на компоненты.

Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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