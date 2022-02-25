Офіс президента назвав ключову мету ворога, але Україна тримається

В Офісі президента кажуть, що усвідомлюють план ворога - затиснути Київ та основні міста сходу та півдня країни в кільце, наразі українська армія ефктивно протистоїть агресору.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу в п'ятницю

Пряма мова: "Якщо співставити військові потенціали України і Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання - затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни. Ми відчуваємо їх плани і особливо це розуміє керівництво ЗСУ".

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Деталі: За словами Подоляка, найскладніша ситуація нині на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні країни, де йдуть достатньо тяжкі бої між ЗСУ і військами РФ.

Ві наголосив, що тактика, яку зараз застосовують російські збройні сили, частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюються житлові квартали, а сьогодні вже навіть були обстріли дитячих садочків.

За словами Подоляка, воєнні злочини, які, на жаль, мають місце на сьогоднішній час, повинні отримати сувору юридичну оцінку.