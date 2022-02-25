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Офис президента назвал ключевую цель врага, но Украина держится

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 20:45

В Офисе президента говорят, что отдают себе отчет j плане врага - зажать Киев и основные города востока и юга страны в кольцо, сейчас украинская армия эффективно противостоит агрессору.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно. Наши враги хотят решить ключевую задачу – зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы и особенно это понимает руководство ВСУ".

Детали: По словам Подоляка, самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, Сумской области и на юге страны, где идут тяжелые бои между ВСУ и войсками РФ.

Он подчеркнул, что тактика, которую сейчас применяют российские вооруженные силы, частично напоминает террористические методы, когда обстреливаются жилые кварталы, а сегодня уже даже были обстрелы детских садов.

По словам Подоляка, военные преступления, которые, к сожалению, имеют место на сегодняшний день, должны получить строгую юридическую оценку.

Темы: войнаОфис президента
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