Тероборона Києва отримала NLAW: Welcome to hell

Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Повідомлення про отримання теробороною NLAW Сухопутні війська супроводили підписом: "Welcome to hell" (ласкаво просимо до пекла), адресованим російським загарбникам.

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Що передувало: 24 лютого в районі Піщевика українські військові використали ПТРК NLAW і знищили танки ворога.

Довідка: NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon) — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності. У січні 2022 року Британія надала більше 1000 переносних протитанкових ракет Україні.