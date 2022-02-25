Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тероборона Киева получила NLAW: Welcome to hell

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 20:54
ПТРК NLAW, фото Сухопутных войск

Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: Сообщение о получении теробороной NLAW Сухопутные войска сопроводили подписью: "Welcome to hell" (добро пожаловать в ад), адресованным российским захватчикам.

Что предшествовало: 24 февраля в районе Пищевика украинские военные использовали ПТРК NLAW и уничтожили танки врага.

Справка: NLAW (англ.Next Generation Light Anti-tank Weapon) - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Киев
Кличко: Ситуация для Киева угрожающая, ночь будет очень сложной
Киев: власти просят проверить, нет ли на крышах меток
Из Оболонского района Киева эвакуировали 12 детей
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...