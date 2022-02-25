Тероборона Киева получила NLAW: Welcome to hell

Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: Сообщение о получении теробороной NLAW Сухопутные войска сопроводили подписью: "Welcome to hell" (добро пожаловать в ад), адресованным российским захватчикам.

Что предшествовало: 24 февраля в районе Пищевика украинские военные использовали ПТРК NLAW и уничтожили танки врага.

Справка: NLAW (англ.Next Generation Light Anti-tank Weapon) - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.