Українські військові знищили три ворожі танки: використали NLAW
Четвер, 24 лютого 2022, 16:21
В районі Піщевика йдуть запеклі бої, українські військові використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.
Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.
Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога".