Українські військові знищили три ворожі танки: використали NLAW

В районі Піщевика йдуть запеклі бої, українські військові використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога".