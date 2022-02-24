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Українські військові знищили три ворожі танки: використали NLAW

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 16:21

В районі Піщевика йдуть запеклі бої, українські військові використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога".

Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
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