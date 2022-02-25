Атака РФ на Киев: 5 взрывов с интервалом в несколько минут произошли у ТЭЦ-6
Пятница, 25 февраля 2022, 20:59
В Киеве произошло 5 взрывов возле Киевской теплоэлектроцентрали 6, туда следуют аварийные службы.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко
Прямая речь: "5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали".
Детали: По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рядом с ТЭЦ-6 работали украинские пушки "Пион". Сообщается, что ТЭЦ работает в штатном режиме.
Что предшествовало: Городской голова Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации для Киева: эта ночь будет сложной.
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