Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі снаряди РФ влучили у школу й 12-поверхівку, є постраждалі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 21:13
Маріуполь, фото 0629.com.ua

У Маріуполі снаряди армії РФ влучили в будівлю школи та дванадцятиповерховий житловий будинок, постраждало 3 осіб.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "25 лютого близько 19:20 у м. Маріуполь сталося попадання снарядів в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням".

Деталі: У держслужбі зазначили, що зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, можливості не було через дуже важкі умови роботи на тій позиції.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Маріупольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Маріуполь
Мер розповів, що у Маріуполі перебої з електрикою і поруч тривають бої
Росія обстріляла Маріуполь: пошкоджено будинки
ЗМІ повідомили про російський десант в Одесі та Маріуполі. ЗСУ спростовують
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...