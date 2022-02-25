У Маріуполі снаряди РФ влучили у школу й 12-поверхівку, є постраждалі

У Маріуполі снаряди армії РФ влучили в будівлю школи та дванадцятиповерховий житловий будинок, постраждало 3 осіб.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "25 лютого близько 19:20 у м. Маріуполь сталося попадання снарядів в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням".

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Деталі: У держслужбі зазначили, що зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, можливості не було через дуже важкі умови роботи на тій позиції.