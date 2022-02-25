Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе снаряды РФ попали в школу и 12-этажку, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 21:13
Мариуполь, фото 0629.com.ua

В Мариуполе снаряды армии РФ попали в здание школы и двенадцатиэтажный жилой дом, пострадали 3 человека.

Источник: ГСЧС

Дословно: "25 февраля около 19:20 в г. Мариуполь произошло попадание снарядов в здание школы №48 (к счастью, без пребывания людей) и двенадцатиэтажный жилой дом с последующим горением".

Детали: В госслужбе отметили, что сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, возможности не было из-за очень тяжелых условий работы на той позиции.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Мариупольвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Мариуполь
Мэр рассказал, что в Мариуполе перебои с электричеством и рядом идут бои
Россия обстреляла Мариуполь: повреждены дома
СМИ сообщили про российский десант в Одессе и Мариуполе. ЗСУ опровергают
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...