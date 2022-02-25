В Мариуполе снаряды РФ попали в школу и 12-этажку, есть пострадавшие

В Мариуполе снаряды армии РФ попали в здание школы и двенадцатиэтажный жилой дом, пострадали 3 человека.

Источник: ГСЧС

Дословно: "25 февраля около 19:20 в г. Мариуполь произошло попадание снарядов в здание школы №48 (к счастью, без пребывания людей) и двенадцатиэтажный жилой дом с последующим горением".

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Детали: В госслужбе отметили, что сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, возможности не было из-за очень тяжелых условий работы на той позиции.