Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти стали біля Конотопу – немає пального та їжі. ЗСУ розповіли, як "допомогти"

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 20:31
Окупанти стали біля Конотопу – немає пального та їжі. ЗСУ розповіли, як допомогти
російський танк в умані, фото ілюстративне

Російські окупанти зупинилися біля Конотопу через проблеми з пальним та їжею – ходять і шукають, де поповнити запаси. Сухопутні війська розповіли, що сусідам можна допомогти паливом з цукром.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно: "Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення.

Реклама:

Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.

На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Можете допомогти окупантам паливом з цукром".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Щодо їжі для російських солдатів рекомендацій немає. Зазначається, що українці й так усе знають.

Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Збройні сили
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: