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Окупанти стали біля Конотопу – немає пального та їжі. ЗСУ розповіли, як "допомогти"

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 21:31
російський танк в умані, фото ілюстративне

Російські окупанти зупинилися біля Конотопу через проблеми з пальним та їжею – ходять і шукають, де поповнити запаси. Сухопутні війська розповіли, що сусідам можна допомогти паливом з цукром.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно: "Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення.

Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.

На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Можете допомогти окупантам паливом з цукром".

Деталі: Щодо їжі для російських солдатів рекомендацій немає. Зазначається, що українці й так усе знають.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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