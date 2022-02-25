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Оккупанты стали у Конотопа – нет горючего и еды. ВСУ рассказали, как "помочь"

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 21:31
российский танк в умани, фото иллюстративное

Российские оккупанты остановились у Конотопа из-за проблем с горючим и едой – ходят и ищут, где пополнить запасы. Сухопутные войска поведали, что соседям можно помочь топливом с сахаром.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения.

Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов.

В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.

Можете помочь оккупантам топливом с сахаром".

Детали: По поводу еды для российских солдат рекомендаций нет. Отмечается, что украинцы все знают.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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