Оккупанты стали у Конотопа – нет горючего и еды. ВСУ рассказали, как "помочь"
Российские оккупанты остановились у Конотопа из-за проблем с горючим и едой – ходят и ищут, где пополнить запасы. Сухопутные войска поведали, что соседям можно помочь топливом с сахаром.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Дословно: "После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения.
Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов.
В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.
Можете помочь оккупантам топливом с сахаром".
Детали: По поводу еды для российских солдат рекомендаций нет. Отмечается, что украинцы все знают.