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Місто Щастя знищено на 80%, Попасну обстрілюють – голова ОДА

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 20:43

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що місто Щастя на 80% розбито, у Новоайдарі підірвано два мости, а в Старобільску українська артилерія розбила колону російської техніки.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають. 

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Нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з "Градів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію".

Деталі: У Новоайдарі підірвано "новий" та "старий" мости.

У Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла.

ВІДЕО ДНЯ

Були обстріли Золотого та Новотошківського.

У Нижньому пошкоджені житлові будинки.

Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній.

У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. 

Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок.

Водночас, голова Луганської ОДА спростував фейки про те, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне більше не підпорядковуються Україні: "Брехня".

"Ще один фейк, що до Гірського заїхали російські танки", – повідомив Гайдай.

"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. Українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті  окупанти зазнали втрат і відступили", – написав він.

У районі населеного пункту Трьохізбенка бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ. Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.

У районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Українські підрозділи "прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом", заявив Гайдай.

За його словами, "зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ".

Теми: війнаЛуганська область
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