Місто Щастя знищено на 80%, Попасну обстрілюють – голова ОДА
Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що місто Щастя на 80% розбито, у Новоайдарі підірвано два мости, а в Старобільску українська артилерія розбила колону російської техніки.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають.
Нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з "Градів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію".
Деталі: У Новоайдарі підірвано "новий" та "старий" мости.
У Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла.
Були обстріли Золотого та Новотошківського.
У Нижньому пошкоджені житлові будинки.
Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній.
У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі.
Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок.
Водночас, голова Луганської ОДА спростував фейки про те, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне більше не підпорядковуються Україні: "Брехня".
"Ще один фейк, що до Гірського заїхали російські танки", – повідомив Гайдай.
"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. Українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", – написав він.
У районі населеного пункту Трьохізбенка бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ. Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.
У районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Українські підрозділи "прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом", заявив Гайдай.
За його словами, "зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ".