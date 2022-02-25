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Город Счастье уничтожен на 80%, Попасную обстреливают – глава ОГА

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 21:43

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что город Счастье на 80% разбит, в Новоайдаре взорваны два моста, а в Старобельске украинская артиллерия разбила колонну российской техники.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают.

Наконец-то утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться своим ходом. Обстрелянные из "Градов" школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель. Завтра снова попробуем организовать эвакуацию".

Детали: В Новоайдаре взорваны "новый" и "старый" мосты.

В Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая.

Были обстрелы Золотого и Новотошкивского.

В Нижнем повреждены жилые дома.

Два поезда с эвакуированными застряли в Попасной.

В соседней Камышевахе обстрелом разбит железнодорожный путь. Если ремонт путей затянется, людей разместят в бомбоубежище.

Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом.

В то же время глава Луганской ОГА опроверг фейки о том, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине: "Ложь".

"Еще один фейк, что в Горный заехали российские танки", – сообщил Гайдай.

"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потери оккупантам. Украинская артиллерия разбила колонну российской техники, готовившуюся к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", – написал он.

В районе населенного пункта Трехизбенка бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск. Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.

В районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Украинские подразделения "прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", заявил Гайдай.

По его словам, "понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ".

Темы: войнаЛуганская область
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