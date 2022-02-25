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США у п'ятницю введуть санкції проти Путіна - CNN

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 21:59
фото Getty Images

Сполучені Штати планують запровадити санкції проти президента держави-агресора Владіміра Путіна у п'ятницю.

Про це CNN повідомили два джерела, знайомі з планами, пише "Європейська правда".

Російський лідер стане найвищим посадовцем у спробі США покарати російську економіку та найближче оточення Путіна після російського вторгнення в Україну.

За словами одного з джерел, ймовірно, до санкційного списку буде включено й інших російських посадовців.

У п’ятницю стало відомо, що Європейський союз планує заморозити активи Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Велика Британія також незабаром введе санкції проти них.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: СШАсанкціїРосія
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