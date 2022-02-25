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США в пятницу введут санкции против Путина - CNN

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 20:59
США в пятницу введут санкции против Путина - CNN
фото Getty Images

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против президента государства-агрессора Владимира Путина в пятницу.

Об этом CNN сообщили два источника, знакомых с планами, пишет "Европейская правда".

Российский лидер станет самым высоким должностным лицом в попытке США наказать российскую экономику и ближайшее окружение Путина после российского вторжения в Украину.

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По словам одного из источников, вероятно, в санкционный список будут включены и другие российские чиновники.

В пятницу стало известно, что Европейский союз намерен заморозить активы Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Великобритания вскоре введет санкции против них.

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Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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