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Резніков звернувся до російських матерів: Не відправляйте синів на вірну смерть

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 21:12
Резніков звернувся до російських матерів: Не відправляйте синів на вірну смерть
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів Російської Федерації, а в першу чергу до матерів – зупинити кровопролиття російських солдатів, розв'язане Володимиром Путіним.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Хочу обратиться к жителям Российской Федерации. Особенно – к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

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За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.

ВІДЕО ДНЯ

Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны".

Деталі: Також міністр звернувся до українців. Він наголосив, що понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.

Пряма мова: "Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава Українській Армії!"

Теми: війна
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